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Садоводам рассказали о самых популярных сортах груш

Агроном Седов: сорта груш Чижова являются самыми популярными для садоводства

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Shutterstock/Ortodox

Сорта груш, которые вывел Сергей Чижов, в том числе Лада, являются самыми популярными для садоводства, потому что они хорошо переносят зиму и имеют хорошую экологическую пластичность. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал селекционер и агроном Андрей Седов.

По его словам, сорта Чижова обладают особенными компонентами зимостойкости. К первому относится способность входить в стадию закаливания.

«Это когда растения должны войти в период зимнего покоя. Второй компонент — способность переносить низкие температуры, то есть растение уже закалилось, но у него существует какой-то определенный порог низких температур, у каждого сорта свой. Третий компонент — способность входить вновь в состояние зимостойкости после оттепелей», — уточнил Седов.

В Минобрнауки России «Газете.Ru» до этого рассказали, что ученые Тимирязевской академии (МСХА имени К. А. Тимирязева) установили, что гербициды (химические вещества, применяемые для уничтожения растительности) почвенного действия эффективны в борьбе с сорняками и при этом безопасны для яблони, груши, смородины черной и смородины красной.

Ранее сообщалось, что россияне начали заказывать боксерские груши на корпоративы.

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