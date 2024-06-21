Приезжий открыл в центре Кургана стрельбу из пистолета

В Кургане приезжий, двигаясь на автомобиле по центру города, несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, нарушив общественный порядок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Инцидент произошел 20 июня, по подозрению в хулиганстве полицейские задержали 37-летнего иностранного гражданина. При нем было оружие, из которого он производил выстрелы.

«Изъятый у мужчины пистолет относится к гладкоствольному огнестрельному оружию заводского изготовления, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения. Пистолет пригоден для производства выстрелов и обладает поражающим действием, достаточным для причинения повреждений, опасных для жизни и здоровья человека», — заключили эксперты МВД.

При этом в пресс-службе полиции отметили, что оружие записано на другого человека.

Мужчина зарегистрирован в Туле и был в Кургане проездом. Сейчас правоохранители решают вопрос о дальнейшем нахождении мигранта на территории РФ.

Ранее в России запустили горячую линию по борьбе с нелегальной миграцией.