Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энтомолог оценил, могут ли фумигаторы от комаров навредить людям

Энтомолог Гниненко: фумигаторы от комаров не навредят людям

close
100%
Depositphotos

Фумигаторы, которые используются для защиты от комаров, сравнительно безопасны для людей и не вызовут таких последствий для них, как для насекомых. Об этом Pravda.Ru рассказал Юрий Гниненко.

По его словам, это касается как жидких средств, так и пластин. Он пояснил, что отсутствие вреда для человека вызвано тем, что люди являются теплокровными. При этом эксперт отметил, что все средства для защиты от комаров нужно использовать при соблюдении «обыкновенных методов и мер предосторожности».

«Потому что это же ведь в любом случае яд, но только он предназначен не для теплокровных, а для насекомых, всяких пауков и так далее. Это, конечно, не сахар, не соль, не сливочное масло. Это яд. <...> Но с теми нормами расхода, которые рекомендованы по насекомым, не представляет опасности для человека, если соблюдать все меры предосторожности», — заключил Гниненко.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что защититься от комаров в квартире можно с помощью фумигаторов со специальными пластинами, важно также установить противомоскитную сетку.

Ранее россиянам объяснили, как не отравиться репеллентами от насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами