Энтомолог оценил, могут ли фумигаторы от комаров навредить людям

Фумигаторы, которые используются для защиты от комаров, сравнительно безопасны для людей и не вызовут таких последствий для них, как для насекомых. Об этом Pravda.Ru рассказал Юрий Гниненко.

По его словам, это касается как жидких средств, так и пластин. Он пояснил, что отсутствие вреда для человека вызвано тем, что люди являются теплокровными. При этом эксперт отметил, что все средства для защиты от комаров нужно использовать при соблюдении «обыкновенных методов и мер предосторожности».

«Потому что это же ведь в любом случае яд, но только он предназначен не для теплокровных, а для насекомых, всяких пауков и так далее. Это, конечно, не сахар, не соль, не сливочное масло. Это яд. <...> Но с теми нормами расхода, которые рекомендованы по насекомым, не представляет опасности для человека, если соблюдать все меры предосторожности», — заключил Гниненко.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что защититься от комаров в квартире можно с помощью фумигаторов со специальными пластинами, важно также установить противомоскитную сетку.

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