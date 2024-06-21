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Вертолет разбился в Амурской области

Вертолет разбился в Амурской области, на борту находились четыре человека

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вертолет Robinson R-66 разбился в Амурской области, на борту находились четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...».

По предварительным данным, утром 20 июня воздушное судно, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетело с площадки лесоперерабатывающего комбината до места близ реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако к назначенному месту вертолет так и не прибыл.

Впоследствии было получено оповещение аварийного радиомаяка. В ходе поисково-спасательных мероприятий удалось найти упавший вертолет. Информация о числе пострадавших уточняется.

Следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее нашли обломки самолета вице-президента Малави.

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