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Суд арестовал экс-сотрудника «Вектора» в Новосибирске по делу о коррупции

Суд арестовал на два месяца экс-сотрудника научного центра «Вектор» Кобзева

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Depositphotos

Новосибирский районный суд арестовал бывшего начальника участка по эксплуатации мусоросжигательной печи научного центра «Вектор» Артема Кобзева. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, пишет ТАСС.

Кобзев проходит фигурантом по делу о коррупции и мошенничестве — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Судья постановил заключить мужчину под стражу до 17 августа.

Накануне сотрудники ФСБ задержали бывших сотрудников государственного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске. По данным ФСБ, задержанных заподозрили в хищениях. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей.

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, согласно которой он со своими подельниками перезаключал контракты по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов для обезвреживания в центре вирусологии.

Ранее в Москве задержали экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний.

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