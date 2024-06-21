В Красноярске мужчина пристал к подростку с флагом США и попытался его отобрать

Житель Красноярска увидел подростков, гуляющих ночью по городу с флагом США и пистолетом, и устроил с ними разборки. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «112 Красноярск».

Сообщается, что все произошло сегодня около 1:00 на Ботаническом бульваре. Мужчина заметил двух юношей и остановил их для прояснения ситуации. Он спросил, зачем молодой человек набросил на плечи американский флаг.

«У меня отец в Америке», — спокойно пояснил юноша.

После короткого разговора с подростками мужчина попытался сорвать флаг, но его владелец отстоял свое имущество. Автор видео заметил, что все это время подросток разговаривал с кем-то по видеосвязи и, по версии мужчины, мог выполнять задание куратора.

Ранее в США неизвестная изрезала и показала в камеру средний палец.