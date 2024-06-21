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Названо число пострадавших после урагана в Москве

РИА Новости: во время урагана в Москве пострадали 35 человек

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Москва с огоньком | Новости Москвы/VK

По уточненным данным, во время урагана в Москве пострадали 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, при урагане пострадали 35 человек», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в числе пострадавших шесть детей.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Как Москва пережила ураган – в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с младенцем во время шторма. Она с трудом удерживала детскую коляску. Двое работников торговой точки помогли ей найти укрытие.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице «мегаливни» сменятся нежарким «скандинавским» типом погоды.

Ранее дерево упало на здание бизнес-центра в Петербурге из-за ураганного ветра.

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