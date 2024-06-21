Активисты Южной Кореи отправили шары в Северную Корею

Южнокорейские активисты из некоммерческих организаций снова запустили воздушные шары с политическими листовками в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что акцию провели в районе пограничного города Пхаджу. В общей сложности было запущено 20 шаров, которые содержали около 300 тыс. листовок, USB-накопители с южнокорейскими сериалами и наличную валюту.

До этого стало известно, что Северная Корея начала устанавливать громкоговорители для пропагандистского вещания на границе с Южной Кореей.

Как заявили в объединенном центре начальников штабов армии Республики Корея, пока КНДР не возобновляла пропагандистские трансляции, однако готовится к этому.

В ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле.

После этого Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

Ранее в Южной Корее рассказали, сколько длилось вещание K-Pop на границе с КНДР.