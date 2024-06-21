Роскомнадзор заблокировал тысячи сайтов про наркотики с начала года

Представитель Роскомнадзора(РКН) рассказал журналистам, что с начала года доступ к 42 200 интернет-страницам с пронаркотическим контентом был закрыт. Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам представителя ведомства, за 2022 год было заблокировано 81 800 аналогичных страниц , а за 2023 год — 104 400.

РКН принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим подобный контент, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Блокировки осуществляются на основании экспертизы МВД России и судебных решений.

Регулятор указал, что блокировка вредоносных страниц происходит по решению уполномоченных органов, таких как РКН, МВД, МЧС, Генпрокуратура и другие. В основном МВД инициирует блокировку страниц с пронаркотическим контентом.

До этого страницы «интернет-психологов» в сети призвали маркировать по уровню компетентности. В Госдуме указали, что в России растет количество людей, которые представляются психологами и психотерапевтами, не имея при этом профильного высшего образования. Большая часть таких «специалистов» прошли онлайн-курсы и стали зарабатывать «на страхах и тревогах россиян», не предоставляя никаких гарантий, подчеркнул он.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.