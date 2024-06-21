Уролог посоветовал мужчинам начинать утро с тыквенных семечек для улучшения потенции

Здоровье мужчины зависит от многих факторов, в том числе и от того, какой у него рацион. О том, какие продукты полезны для потенции у мужчин, «Газете.Ru» рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По его словам, важно, чтобы рацион мужчины был богат продуктами, обогащенными белком и витаминами. Это, в частности: морепродукты, приготовленная на пару рыба, куриное и говяжье мясо, обезжиренная кисломолочная продукция, овощи и фрукты, мед вместо сахара, орехи.

Если говорить о наиболее полезных для мужской потенции продуктах, уролог назвал пять. И, в первую очередь, это мидии, которые богаты витаминами и микроэлементами, особенно полезными для мужского здоровья. Среди них — фосфор, селен, йод, марганец, фолиевая кислота, цинк, железо и группа витаминов В.

«Благодаря такому набору полезных веществ, от употребления мидий усиливается сексуальная активность (возбуждение происходит быстрее, а продолжительность полового акта увеличивается), улучшается качество спермы, состояние простаты и эректильная функция. Кроме того, нормализуется кровоток в паховой области», — отметил Богатырев.

Также он рассказал о пользе гречки — она богата рутином, который способствует укреплению сосудов и улучшению кровообращения, что важно для здоровья сердца и потенции у мужчин.

«Полезен для мужского здоровья и такой продукт, как сельдерей. Он способствует улучшению кровообращения, стимуляции выработки феромонов и повышению уровня андростерона, что может привести к улучшению эрекции и полового влечения», — добавил уролог.

Еще один совет, который он дал мужчинам — начинать утро с тыквенных семечек. Семечки тыквы (1-2 столовые ложки в день) представляют собой ценный источник питательных веществ, важных для мужского здоровья. Так, цинк и магний способствуют росту уровня гормона роста и тестостерона у мужчин, что, в свою очередь, положительно сказывается на потенции, здоровье простаты и общем самочувствии.

«Кроме того, мужчинам будет полезно включить в свое рацион такой продукт, как шпинат. Он способствует выработке оксида азота, который расширяет сосуды, в том числе, в кавернозных телах полового члена, тем самым улучшая эрекцию. В шпинате много фолатов, необходимых для нормальной работы репродуктивной системы. А регулярное употребление продукта помогает улучшить фертильность спермы», — отметил Богатырев.

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