Россияне из отпуска чаще всего привозят магниты и местные продукты

Большинство путешественников тратят не более пяти тысяч рублей на сувениры во время отпуска по России. Это показало исследование Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В среднем расходы на сувениры составляют от двух до пяти тысяч рублей — такую сумму готовы потратить 65% опрошенных туристов. 21% респондентов готовы тратить на сувениры больше 8 тысяч рублей.

В основном туристы привозят сувениры семье и детям (79%), себе (70%) и друзьям (69%). 32% респондентов не забывают порадовать и коллег памятными подарками из путешествий.

Самым популярным сувениром традиционно являются магниты — их покупают в поездках 65% опрошенных. Кроме магнитов россияне привозят из путешествий местные продукты, например, чай или сладости (эту категорию выбрали 53%) и украшения (46%). Реже привозят банные принадлежности, например, медовые мочалки, натуральные соли для ванн (8%) и т.п.

Интересно, что память и эмоции, которые человек испытывал в путешествии, становятся главным сувениром — многие респонденты упоминали в своих ответах «впечатления».

В рамках опроса эксперты узнали у путешественников, какие сувениры из путешествий они любят получать в подарок от друзей и близких. Выяснилось, что почти половина опрошенных предпочитает получать еду или напитки (49% ответов), изделия ручной работы или картины (47%), а также украшения и аксессуары (47%). А вот магниты из отпуска ждут далеко не все — всего 34% выбрали этот ответ.

В своих ответах респонденты рассказали, что привозили из самых запомнившихся путешествий по России. Кроме традиционных магнитов, чая и мёда, в список попали и нестандартные артефакты. Так, из Карелии и Байкала туристы привозят камни, шишки и минералы. Из путешествий по Калининградской области — янтарь, марципан и украшения. В Казани наиболее популярным сувениром оказался чак-чак и другие сладости. А с Камчатки путешественники привозят икру, рыбу и крабов.

За последние три года количество магазинов по продаже сувениров в городах-миллионниках выросло на 4% и составляет 11 700 точек. Об этом говорят данные 2ГИС. Наибольший рост зафиксирован в Краснодаре — на 34%, на данный момент в городе 458 магазинов, где туристы могут купить памятный подарок. В топ-5 городов по приросту сувенирных лавок вошли Москва (прирост 17%), Санкт-Петербург (11%), Самара (11%) и Челябинск (3%).

Внимание к сувенирным магазинам за последний год тоже выросло. Эксперты 2ГИС сравнили динамику поисковых запросов и открытия карточек сувенирных магазинов в геосервисе за первое полугодие 2023 и 2024 гг. В этом году данные показатели выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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