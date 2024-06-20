«Мы еще и виноваты»: мать избитого толпой подростка пожаловалась на работу следствия

В Волгограде толпа подростков избила 14-летнего промоутера из-за его внешнего вида. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать пострадавшего Ольга. Она уточнила, что ее сына били по голове и лицу, а все происходящее попало на камеры видеонаблюдения — при этом следователь во время беседы заявила, что это «обоюдная драка».

«Сын подрабатывает промоутером в магазине «Мегахенд». Стоял, раздавал листовки, и на него налетел парень. Он до этого к нему цеплялся из-за внешнего вида, длинных волос — они виделись в «Бургер Кинге» около торгового центра. Налетел на него в спину, стукнул. Тот ему говорит: «Ты чего творишь?» И парень начал его бить по голове, лицу, вертушка, в общем, все это попало на камеры. Их было четверо или пятеро, которые начали говорить [нападавшему]: «Тут камеры, давай уходить», — и еле увели. Нападавшие на два года старше сына, но несовершеннолетние. Этому, который бил, 16. Дело было взято на контроль Бастрыкиным, возбудить уголовное дело и так далее. Нас сегодня вызвали в Следственный комитет. Заявили, что чуть ли не он [сын] виноват. Для следователя это обоюдная драка», — сказала она.

Ольга подчеркнула, что следователь задавала ее сыну «провокационные» вопросы, например какой рукой его избивали, и предупредила, что нападавшие собираются писать на них встречное заявление. По словам женщины, она чувствовала, будто это они с сыном виноваты в случившемся.

«Я говорю: «Как обоюдная, он стоит, раздает листовки», то есть на него напали. «Но он же отвечал» — да, он пытался отвечать, это видно на записях камер, а что ему, стоять, опустив руки? Провокационные вопросы [были] из серии: «А какой рукой он бил пощечины». Сын говорит: «Ну, правой, левой», кто запоминает, какой рукой тебя бьют? — «Нет, на камерах только левая рука». Мы снимали побои, гематомы на голове и на внутренней части губы. И такие вопросы были, что мы чувствовали себя, будто мы виноваты. Потом было сказано, что нападавшие собираются писать встречное. Я даже вообще не стала комментировать и спрашивать, какое встречное, о чем? Мы виноваты, что его избили? Следователь сказала, что свяжется с нами на следующей неделе. Я вышла в полнейшем шоке, что мы еще и виноваты, что так получилось», — посетовала она.

Ольга добавила, что даже не знает, возбудили ли уголовное дело по факту избиения.

«Видео показали мне, потому что я пришла к девяти. А в обед мы пришли вместе с сыном, он попросил показать видео, следователь ему не показала. Я видела только конец. Я говорю, что там же видно, что он стоит работает. Следователь: «Я начала не вижу, на камерах не видно». То есть такое впечатление, что видео обрезали, но опять же это впечатление, доказательств нет. Видео, в общем, толком мы не видели никакого. Того, кто избивал, уже вызывали в ПДН и он уже был у следователя, то есть нас еще не было, а он уже был. И она об этом сообщила в прокуратуру, то есть с ним беседовали первым. Возбуждено ли дело, не знаю, потому что она [следователь] с нами так разговаривала, что будет встречное заявление, выяснять, все опросила, вопросы вот эти задавала. И я даже не знаю. Мы вышли, я в такой растерянности была», — заявила она.

19 июня издание V1.Ru сообщило, что несколько подростков жестоко избили 14-летнего промоутера возле Ворошиловского торгового центра. Отмечалось, что никто из прохожих не вмешался в конфликт, а сотрудники магазина, листовки которого раздавал школьник, отказались вызывать полицию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, а также предоставить доклад о предварительных и итоговых результатах расследования.

Ранее мать студентки из Сибири рассказала, что ее дочери сломали скулу из-за прически.