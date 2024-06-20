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Парламент Таджикистана принял поправки в закон о традициях и обрядах

В Таджикистане запретили ввоз, продажу и ношение хиджаба

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Graham Hughes/Global Look Press

Верхняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов», сообщает Telegram-канал Readovka.

Теперь в стране запрещены «ввоз, продажа и ношение в общественных местах одежды, которая чужда национальной культуре». Отмечается, что такие действия направлены на защиту национальных ценностей и предотвращения экстремизма.

«Под одеждами подразумевается не никаб (ведь он и так уже запрещен), а сатр и хиджаб. Поправки появились еще в марте, когда президент страны Рахмон встретился с духовенством. Тогда он отметил, что ношение сатра и хиджаба — культурное отчуждение, которое подрывает национальную и культурную самобытность народа», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Таджикистане планируют запретить гуляния в детских садах на основные мусульманские праздники — Иди Рамазон и Иди Курбон.

Как уточняет Readovka, нижняя палата парламента приняла законопроект без каких-либо публичных обсуждений еще 8 мая. Финальное решение по принятию законопроекта остается за президентом Таджикистана, который пролоббировал данные поправки.

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