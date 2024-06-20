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Воронежец взял в заложники младенца, чтобы сожительница не заставила его переехать

В Воронеже мужчина получил срок 11 лет за то, что взял младенца в заложники

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Depositphotos

Суд вынес приговор мужчине из Воронежа, который взял в плен ребенка сожительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Левобережном районе города, в квартире на 14-м этаже одного из домов. Между мужчиной и его возлюбленной возник конфликт, во время которого он избил женщину. Затем она сказала, что хотела бы расстаться, и предложила выехать из квартиры. Россиянин не хотел переезжать, поэтому схватил новорожденную девочку и стал угрожать матери.

Сотрудники МЧС попытались взломать дверь и попасть на балкон с помощью лестницы, но мужчина потребовал прекратить попытки и заявил, что хочет встретиться с руководителем Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области. В противном случае он причинит вред ребенку-заложнику.

«На неоднократные требования сотрудников полиции освободить ребенка осужденный отвечал категорическим отказом. Девочка была освобождена правоохранителями с применением к фигуранту физической силы и специальных средств», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о захвате заложника. Суд признал фигуранта виновным и приговорил в 11 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме.

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