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В Москве недовольный проверкой в метро мужчина взорвал гранату

В Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату у станции «Сходненская»

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Shutterstock

В Москве мужчину задержали после проверки в метро. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на станции «Сходненская». По данным источника, пассажира попросили пройти на дополнительный осмотр. Это не понравилось мужчине, и он проявил агрессию. Россиянин выбежал из вестибюля и бросил страйкбольную гранату.

Снаряд взорвался и стал испускать белый дым, но во время инцидента никто не пострадал. Каких-либо повреждений граната не нанесла. После произошедшего мужчину задержала полиция.

До этого в Усть-Лабинске у пенсионера нашли арсенал оружия. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска нашли у 69-летнего мужчины четыре тысячи боеприпасов и клинки. Весь арсенал был пригоден для стрельбы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах мужчина стал обладателем арсенала.

Ранее неизвестный бросил гранату во двор сотрудника ТЦК в Черкасской области Украины.

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