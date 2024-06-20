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ФСБ сообщила о задержании россиянина, желавшего воевать на стороне Украины

ФСБ: в Белгородской области задержан россиянин, собиравшийся воевать в рядах ВСУ

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РИА Новости

Управление ФСБ по Белгородской области заявило о задержании россиянина, который собирался уехать на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Перейти на сторону Украины пытался житель Искитим Новосибирской области 1996 года рождения, рассказали в спецслужбе. Задержать его помогли белгородские и воронежские пограничники, когда молодой человек намеревался незаконно пересечь границу в Белгородском районе.

На молодого человека завели дело по статьям о приготовлении к преступлению, госзимене и участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Сибиряку грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале июня сообщалось, что ФСБ помешала завербованному Украиной летчику из Калуги и еще одному гражданину РФ перейти на сторону ВСУ. Спецслужба утверждала, что задержанные мужчины получили задание по сбору координат военных объектов, которые находятся в Подмосковье и Калужской области, но «никаких действий совершить не успели».

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж.

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