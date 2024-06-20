Экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера арестовали

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, подозреваемого в хищении вместе с соучастниками не менее 710 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении суда говорится, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению, избрать в отношении Тайчера Алексея Роменовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 августа 2024 года.

Судья огласила материалы дела, согласно которым компания «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с ООО «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн рублей. Также фигурантам дела вменяется ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов.

До этого сообщалось, что Тайчера задержали в Москве. По словам одного из источников, бизнесмена задержали утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Другой источник рассказал, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Тайчер являлся совладельцем «Трансфин-М» и «СГ-Транс» с зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно. В компаниях отказались от комментариев. «Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов.

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