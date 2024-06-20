Работники магазина спасли женщину с младенцем во время урагана в Москве

В Москве сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с коляской и младенцем во время шторма. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, женщина с грудным ребенком оказалась на улице в разгар шторма. В какой-то момент ветер начал сдувать коляску, и это заметили сотрудники магазина, который находился поблизости. В этот момент она с трудом удерживала детскую повозку.

Двое работников торговой точки пришли на помощь к женщине и помогли ей занести коляску с младенцем в укрытие, преодолев лестницу. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Москве во время урагана упавшее дерево придавило машину с 42-летней беременной женщиной. На помощь пострадавшей пришли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ее из транспортного средства. После произошедшего ее доставили в перинатальный центр.

Ранее цены на такси в Москве из-за непогоды взлетели в 2,5 раза.