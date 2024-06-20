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Омские чиновники объяснили, почему белгородские дети не смогли вовремя покинуть лагерь в лесу

Минспорта Омска: задержка выезда белгородских детей из лагеря «Буревестник» связана с авиабилетами

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Дети из Белгорода, которые около двух месяцев находятся в лагере «Буревестник» в селе под Омском, смогут вернуться домой на следующей неделе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в министерстве спорта Омской области. До этого белгородские СМИ писали, что дети хотят скорее вернуться домой, однако их выезд был отложен. Омские чиновники рассказали, что причиной задержки стали проблемы с покупкой обратных билетов.

«Сроки пребывания детей в Омской области согласовывались с правительством Белгородской области. Когда от правительства Белгородской области поступила информация о том, что детей можно отправлять домой, минспорта Омской области сразу начали прорабатывать этот вопрос. Ближайшая дата, на которую удалось приобрести авиабилеты в нужном количестве, чтобы отправить их единой группой — 24 июня. Все действия были согласованы с представителями правительства Белгородской области, курирующими данный вопрос, и сопровождающими группы, которые находятся с детьми в Омской области. Во время пребывания детей в Омской области для них были созданы комфортные условия: питание, размещение в лагере, образовательная и развлекательная программы», — сообщили в пресс-службе министерства.

О том, что дети из Белгорода застряли в омском лагере «Буревестник», который расположен в сосновом бору в селе Чернолучье, накануне сообщал портал «Мое! Online». По данным издания, многим из них нужно вернуться домой, чтобы получить паспорта и начать поступление в колледжи. Изначально выезд планировали на 20 июня, но отложили до 24 числа.

Ранее губернатор Белгородской области объявил эвакуацию 9 тыс. детей из-за регулярных обстрелов.

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