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В Севастополе приостанавливали движение морского транспорта

Морской транспорт Севастополя приостанавливал движение на 22 минуты

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Unsplash

Морской пассажирский транспорт Севастополя приостанавливал движение на 22 минуты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспорт Севастополя».

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 17:00.

Через 22 минуты на том же ресурсе появилось сообщение о том, что морской пассажирский транспорт города возобновляет работу.

В начале июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Утром 8 июня в Минобороны РФ сообщали, что ночью российские военнослужащие нейтрализовали два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Они двигались в сторону Крымского полуострова, но были ликвидированы при помощи дежурных огневых средств Вооруженных сил РФ.

Ранее губернатор Севастополя заявил о фиаско ракетных атак ВСУ.

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