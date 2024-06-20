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Детский омбудсмен назвала фейком сообщения о разыскиваемых детях на украинском сайте «Дети войны»

Львова-Белова: сообщения о разыскиваемых детях на сайте «Дети войны» — фейк

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД РФ назвала фейком сообщения о разыскиваемых детях на украинском сайте «Дети войны». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сайт, который Украина создала, «Дети войны», где они публикуют разные истории про семей, которые разыскивают детей, детей, которые потеряли своих родных, – на самом деле это фейк», — заявила Львова-Белова.

Она пояснила, что большая часть семей подавала заявления в первые дни специальной военной операции, и многие дети уже найдены, поэтому данные, опубликованные на сайте, «не имеют под собой никакого основания».

До этого Львова-Белова заявляла, что некоторые семьи, воссоединенные при содействии аппарата детского омбудсмена с детьми на Украине, не хотят поддерживать отношения с Россией.

Она считает, что эти семьи оказываются под давлением властей Украины и нелестно высказываются о России.

Ранее Львова-Белова начала подготовку к инспекции органов опеки по поручению Путина.

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