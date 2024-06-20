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Врач рассказала о женской болезни, которую могут спровоцировать работы на даче

Врач Субоч: работы на даче могут спровоцировать опущение органов малого таза

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Pexels

У многих дачниц из-за ненормированных физических нагрузок в огороде может возникнуть пролапс или опущение органов малого таза, такое состояние появляется на фоне нарушения естественной поддержки матки, мочевого пузыря, ободочной или прямой кишки. Об этом «Пятому каналу» рассказала гинеколог Наталия Субоч.

По ее словам, если запустить болезнь, могут возникнуть опасные для жизни осложнения вплоть до инфицирования органов и сепсиса. Врач отметила, что у женщин, проводящих большую часть времени на огороде, пролапс органов диагностируют чаще, потому что такая работа предполагает тяжелый физический труд и постоянную нагрузку на позвоночник.

Спровоцировать заболевание могут плохая осанка, плоскостопие, грыжа и протрузии, уточнила Субоч. Она подчеркнула, что женщина может потерять способность полноценно функционировать при опорожнении мочевого пузыря и кишечника, если не будет лечить недуг.

В мае сообщалось, что дачники могут заразиться столбняком во время работ на своем участке, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность годами.

Ранее сообщалось, что российские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.

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