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Россиянам объяснили, как действовать в случае падения дерева на машину

Роскачество: если дерево повредило машину, нужно вызвать полицию

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В случае, если порывистый ветер опрокинул дерево на автомобиль, обломки и ветки ни в коем случае нельзя убирать. Об этом RT сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Хотя падение дерева на припаркованное транспортное средство и не является ДТП, все равно нужно обратиться в полицию для фиксации повреждений. Для этого надо позвонить по номеру 102, и на место отправят наряд полиции», — подчеркнули в Роскачестве.

По словам специалистов, полиция осмотрит место падения дерева и составит документ, в котором будут указаны место и время происшествия, а также ущерб, нанесенный транспортному средству.

Как отмечают эксперты, полиция, скорее всего, вынесет отказ в возбуждении уголовного дела, однако составленный документ понадобится для обращения в суд за компенсацией ущерба.

20 июня в Москве во время урагана упавшее дерево придавило машину с 42-летней беременной женщиной. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, инцидент произошел у дома на улице Коминтерна. На помощь пострадавшей пришли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ее из транспортного средства.

После произошедшего женщину доставили в перинатальный центр, чтобы врачи осмотрели ее и проверили сохранность плода. Состояние пострадавшей оценили как среднетяжелое.

Ранее десять человек пострадали из-за урагана в Москве.

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