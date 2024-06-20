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Стало известно, что стало с газом, вытекшим из «Северных потоков»

РИА Новости: до 86% метана, утекшего из «Северных потоков», растворилось в воде

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РИА Новости

До 86% метана, вытекшего из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» после диверсии, растворилось в воде. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из Гетеборгского университета в Швеции и Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Согласно данным исследования, в результате взрывов газопроводов в море могло попасть до 300 тысяч тонн ископаемого метана. В течение семи дней после взрывов газ поднимался на поверхность воды, в атмосферу могло попасть до 40 тысяч тонн газа.

«Как в подповерхностных, а также в хорошо перемешанных поверхностных водных массах были обнаружены сильные колебания концентраций ископаемого метана,» — говорится в ислледовании.

Таким образом, от 27% до 86% от общего количества выбросов должны были раствориться в морской воде.

До этого газета Handelsblatt, ссылаясь на секретные документы правительства ФРГ, писала, что канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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