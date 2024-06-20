Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-совладелец «Трансфин-М» с соучастниками похитили 710 млн рублей

Экс-совладелец компаний «Трансфин-М» Тайчер с соучастниками похитили 710 млн

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Бывшего совладельца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера и других фигурантов уголовного дела подозревают в хищении не менее 710 млн рублей в рамках заключенных с ООО «Рейл Стрим» фиктивных договоров займа. Об этом сообщает ТАСС.

Судья огласила материалы дела, согласно которым компания «Трансфин-М» заключила четыре фиктивных договора займа с «Рейл Стрим» на общую сумму 937,5 млн рублей. Соучастники преступления совершили хищение не менее 710 млн рублей.

Также фигурантам дела вменяется ущерб в размере 272 млн рублей начисленных процентов.

Отмечается, что по делу Тайчера проходит также заместитель генерального директора ООО «Агро-грант» Сергей Франк, а «Трансфин-М» признана потерпевшей стороной.

До этого сообщалось, что Тайчера задержали в Москве. По словам одного из источников, бизнесмена задержали утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Другой источник рассказал, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Тайчер являлся совладельцем «Трансфин-М» и «СГ-Транс» с зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно. В компаниях отказались от комментариев. «Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов.

Ранее суд арестовал 413 объектов недвижимости по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами