Синоптик оценил силу шторма в Москве

В Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«По Москве прошел десятибалльный шторм! Порывы ветра достигали штормовых 25 м/с или 90 км/ч», — написал синоптик.

По его словам, давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Тишковец отметил, что до вечера в столице может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

До этого сообщалось, что в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Инцидент произошел на Енисейской улице. Движение трамваев №17 временно прекратили в целях безопасности.

20 июня по меньшей мере 10 человек пострадали из-за последствий урагана в Москве и Московской области.

Ранее Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.