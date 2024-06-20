Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик оценил силу шторма в Москве

Тишковец: по Москве пронесся десятибалльный шторм с порывами ветра до 90 км/ч

close
100%
«Газета.Ru»

В Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«По Москве прошел десятибалльный шторм! Порывы ветра достигали штормовых 25 м/с или 90 км/ч», — написал синоптик.

По его словам, давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Тишковец отметил, что до вечера в столице может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

До этого сообщалось, что в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Инцидент произошел на Енисейской улице. Движение трамваев №17 временно прекратили в целях безопасности.

20 июня по меньшей мере 10 человек пострадали из-за последствий урагана в Москве и Московской области.

Ранее Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами