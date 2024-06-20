На выставке «Россия» расскажут о сером ките из Красной книги РФ

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» с 21 по 23 июня посетителям расскажут о программе изучения и защиты обитающего у берегов Сахалина серого кита, сообщает пресс-служба компании.

Программу мониторинга популяции серых китов на северо-восточном шельфе острова Сахалин проводят 27 лет. Каждый год специалисты проводят учет численности серого кита, производят акустический мониторинг, наблюдают за их поведением и изучают кормовую базу.

Как отмечают специалисты, за время существования программы популяция серого кита увеличилась и сегодня насчитывает 350 особей.

Также в павильоне «Роснефти» пройдет презентация об исследованиях и сохранении популяции серого кита. Посетителям расскажут о том, как отличить китов по белому рисунку на хвосте, определить возраст и другие темы.

Любой желающий сможет принять участие в викторинах и мастер-классах, а для маленьких посетителей оборудуют интерактивные станции с разными активностями.

Напомним, серый кит включен в Красную книгу РФ.