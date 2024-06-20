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Жители Москвы и Лобни сняли на видео смерчи

В Москве и Лобне на видео попали обрушившиеся на регион смерчи

Обещанные смерчи сняли на видео в Москве и подмосковной Лобне. Кадры публикует РИА Новости.

На видео видно, как смерчи двигаются в сторону жилой застройки. Telegram-канал «Москва 24» также опубликовал видеозапись смерча в городе.

До этого московские спасатели помогли выбраться из затопленного автомобиля женщине.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве мужчина застрял в биотуалете из-за сильного ливня с ураганным ветром. Инцидент произошел в Дорогомилово. Из-за ветра конструкция упала дверью на землю.

По меньшей мере семь человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и Московской области. По информации Shot, в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявшее на светофоре.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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