В Подмосковье из-за урагана нарушено электроснабжение

В шести городских округах Московской области ураганом «Эдгар» нарушено электроснабжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что ведутся восстановительные работы.

До этого сообщалось, что в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Инцидент произошел на Енисейской улице. Движение трамваев №17 временно прекратили в целях безопасности.

Незадолго до этого стало известно, что по меньшей мере 10 человек пострадали из-за последствий урагана в Москве и Московской области.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее спасатели вызволили москвича, застрявшего в биотуалете во время урагана.