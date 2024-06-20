Годовалого ребенка с заколкой в горле спасли томские врачи

В больницу скорой медицинской помощи Томска была доставлена годовалая девочка с проблемами с дыханием, у ребенка в горле застряла заколка. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

Годовалая девочка играла дома, сняла с волос заколку и попыталась ее проглотить, инородный предмет застрял у ребенка в горле. Родители попытались извлечь заколку сами, но не смогли и обратились за медицинской помощью.

Врачи оториноларингологического отделения провели экстренную ларингоскопическую операцию и удалили инородный предмет из гортани. Ситуация осложнялась еще и тем, что заколка была из металла с острыми краями. Маленькая пациентка некоторое время находилась в реанимации, сейчас она проходит лечение в лор-отделении больницы.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехлетний мальчик проглотил батарейки во время игр с фонариком и попал в больницу. Мальчик играл с фонариком, у которого сломалась крышка от отсека с батарейками. Малолетний по недосмотру родителей смог вытащить их из устройства и проглотил. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него в желудке три батарейки, провели все необходимые процедуры и отпустили мальчика домой.

Ранее в Новом Уренгое ребенок наглотался магнитов и попал в больницу.