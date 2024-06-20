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В РФ работающие родители двух и более детей будут получать ежегодную выплату

Госдума ввела ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми

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Depositphotos

Госдума в первом чтении ввела ежегодную выплату работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что родители смогут получать выплаты, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов.

Размер выплаты будет определяться, исходя из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Выплату смогут получать оба родителя, или опекуна, детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет.

«Помощь семьям с детьми играет ключевую роль в повышении качества жизни граждан и способствует созданию благоприятных условий для воспитания и образования детей», — поделился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

До этого в Госдуме предложили закрепить понятие «многодетная семья» на федеральном уровне, а также четко обозначить систему мер поддержки таких семей для всех регионов страны.

Ранее в РФ продлили срок выплат на погашение ипотеки для многодетных семей.

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