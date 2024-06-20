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Неизвестный на велосипеде поджег машину начальника отдела ФСИН из Петербурга

В Петербурге подожгли автомобиль начальника одного из городских СИЗО

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Shutterstock

Неизвестный поджег автомобиль начальника отдела ФСИН на окраине Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 47news.

Автомобиль Volkswagen Polo был припаркован у дома на Заневском проспекте в Красногвардейском районе города. Со слов очевидца, ночью он заметил мужчину, который подъехал к машине на велосипеде, разбил стекло и бросил внутрь зажженный предмет.

В итоге салон иномарки частично выгорел, и позже в полицию обратился ее владелец — 38-летний начальник отдела одного из петербургских следственных изоляторов.

Как уточняет источник в правоохранительных органах, на месте происшествия была обнаружена бутылка с фитилем, а больше всего от огня пострадало водительское сиденье.

Сотрудник ФСИН оценил ущерб примерно в 30 тыс. рублей. По факту поджога ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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