Человек погиб во время урагана в Москве

Один человек погиб из-за последствий от урагана «Эдгар» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Отмечается, что мужчину придавило дерево неподалеку от парка Дубки в Тимирязевском районе. На место вызвали карету скорой помощи, но пострадавший скончался до приезда врачей.

В настоящее время вход в московские парки закрыт с утра из-за непогоды, Департамент культуры дал соответствующее распоряжение. Власти столицы призывают население воздержаться от походов на улицу и поездок на автомобилях без лишней необходимости до конца дня.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.