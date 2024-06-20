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Стали известны самые популярные направления в вузах в этом году

Ректор МГУ Глушко: у абитуриентов популярны стоматология и лингвистика

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В этом году популярностью у абитуриентов пользуются такие направления, как стоматология, правоохранительная деятельность и юриспруденция. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко.

Также к числу популярных программ Глушко отнес менеджмент и лингвистику. Он подчеркнул, что востребованность учебных программ у поступающих далеко не всегда соответствует ситуации на рынке труда.

Помимо этого, в число востребованных программ в этом году входят экономика, реклама и IT – об этом заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.

«У нас порядка 30 различных направлений обучения. С точки зрения конкурса, в основном самый большой конкурс наблюдается на программы экономики», — подчеркнула она.

Эксперты до этого назвали умение работать в команде и делегировать задачи важными навыками для выпускников вузов, наиболее востребованные работодателями. Также от них ожидают умения пользоваться в работе инструментами ИИ и наличия хорошего портфолио.

В Минобрнауки ранее рассказали, как пересдача ЕГЭ повлияет на рейтинг абитуриента.

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