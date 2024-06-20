Мощный ураган в Москве снес деревья и рекламные щиты

Обрушившийся на Москву и Подмосковье мощный ураган вырвал деревья с корнем, согнул рекламные щиты и снес мусор. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что сильный ветер сдувает птиц из кормушек. В высотках «Москвы-Сити» сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.

Telegram-канал Mash пишет, что урагану дали название «Эдгар. На стройке около Ботанического сада он снес листы.

По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Предполагается, что могут появиться и смерчи.

Незадолго до этого москвичей предупреждали, что 20 июня город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.