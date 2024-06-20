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В Воронеже арестовали полицейского, помогавшего регистрировать украинские грузовики

В Воронеже арестован полковник МВД за помощь с регистрацией грузовиков с Украины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Воронеже арестован подполковник МВД, старший преподаватель воронежского института МВД Марат Хатуаев, он помогал регистрировать грузовики с украинскими номерами. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на Коминтерновский районный суд.

По данным издания, Хатуаев помог предпринимателю поставить на учет в регионе два грузовика Volvo, за что получил 400 тысяч рублей. В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Кроме самого Хатуаева в деле замешана двоюродная сестра подполковника Виктория Хатуаева.

«Являясь завкафедрой уголовно-процессуального права филиала госуниверситета правосудия, она брала взятки за положительные оценки для выпускников», — говорится в публикации.

До этого издание URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возбудили дело на женщину, которая получила почти 900 тыс. рублей в качестве пособий на трех детей. 26-летняя местная жительница оформила поддельные документы, согласно которым у нее в 2019-м, 2021-м и 2022-м годах родились трое детей.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

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