В Воронеже арестовали полицейского, помогавшего регистрировать украинские грузовики

В Воронеже арестован подполковник МВД, старший преподаватель воронежского института МВД Марат Хатуаев, он помогал регистрировать грузовики с украинскими номерами. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на Коминтерновский районный суд.

По данным издания, Хатуаев помог предпринимателю поставить на учет в регионе два грузовика Volvo, за что получил 400 тысяч рублей. В отношении подполковника полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Кроме самого Хатуаева в деле замешана двоюродная сестра подполковника Виктория Хатуаева.

«Являясь завкафедрой уголовно-процессуального права филиала госуниверситета правосудия, она брала взятки за положительные оценки для выпускников», — говорится в публикации.

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