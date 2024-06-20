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Появилось видео из аэропорта Сочи, где на 10 часов задержали вылет в Баку

Самолет Сочи — Баку задержали в аэропорту почти на 10 часов

В аэропорту Сочи почти на 10 часов задержали самолет авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь в Баку в ночь на 20 июня. Кадрами из воздушной гавани обеспокоенные пассажиры поделились с Telegram-каналом «ЧП Сочи».

Очевидцы утверждают, что ни аэропорт, ни авиакомпания не сообщили пассажирам причину задержки, а также не отреагировали на требование вернуть деньги за билеты.

Согласно данным онлайн-табло сочинского аэропорта, рейс A4-5079 Сочи — Баку, который должен был вылететь в 03:05 по местному времени (совпадает с московским), стартовал с взлетной полосы в 13:01.

Утром сообщалось об инциденте в аэропорту Благовещенска, где пассажир задержал вылет самолета. Как пишет Mash, мужчина попытался ворваться в кабину пилотов, заявив, что летчики якобы пообещали угостить его алкоголем.

Ранее полицейские задержали в аэропорту Салехарда женщину, устроившую скандал во время посадки.

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