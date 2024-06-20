Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

105-летняя женщина закончила Стэнфорд и получила свой первый диплом

UPI: американка в 105 лет стала магистром в Стэнфордском университете

close
100%
Stanford Graduate School of Education

В США 105-летняя женщина стала выпускницей Стэнфорда, пишет издание UPI.

Вирджиния Хислоп в 1940 году начала работу над свой диссертацией в Стэнфордском университете, но не смогла ее закончить из-за Второй мировой войны. Ее мужа призвали на фронт, поэтому паре пришлось покинуть кампус и отправиться на новое место жительства.

«Мне всегда нравилось учиться», — вспоминает она.

После войны Хислоп начала работать в сфере образования в местном школьном совете, а в 105 лет решила вновь вернуться в Стэнфорд, чтобы все-таки защитить свою диссертацию и получить степень магистра. Выступление Вирджинии понравилось комиссии, и она получила заветный диплом.

«Приятно, что меня удостоили такой степени», — прокомментировала пенсионерка.

Ранее пенсионер из Малайзии получил докторскую степень в 79 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами