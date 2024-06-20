В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

С запада в Московский регион зашел атмосферный фронт со скоростью 40 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, фронт принесет в столицу сильные осадки с грозами, ветром, а также вероятностью образования смерчей.

«Влияние фронта уже ощущается в западных районах Подмосковья, скорость, с которой движется фронт, примерно составляет 40 км/ч», — поделился собеседник агентства.

Синоптик добавил, что фронт заходит одновременно со стороны Тверской, Калужской и Смоленской областей. Ожидается, что он накроет столицу около 13:00 мск.

В Гидрометцентре РФ уточнили, что в настоящее время в Москве действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице ожидаются град, шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с, возможны смерчи, сильный ливень и гроза.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что во второй половине дня в четверг, 20 июня, в Москве пройдут дожди рекордной силы.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.