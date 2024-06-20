Пожарные потушили огонь на складе в Белгороде

На Корочанской пожар ликвидирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

По его словам, горели аккумуляторы и кабели, из-за чего был сильный черный дым.

В возгорании сообщил пожарным сотрудник предприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели зафиксировали возгорание на площади 25 кв. м.

В 10:41 мск пожар полностью ликвидировали. В инциденте никто не пострадал, отметил Демидов.

До этого на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошли взрыв и возгорание резервуара. По словам главы региона, к тушению привлекли силы территориальной подсистемы «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.

Также сообщалось, что в ночь на 20 июня на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар. Инцидент произошел в поселке городского типа Энем. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в ростовском Азове.