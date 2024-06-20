Советник главы ДНР пострадал из-за атаки дрона под Донецком

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил ТАСС, что был ранен под Донецком в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.

Он получил осколочные ранения лица и плеча в результате сброса боеприпаса с дрона в районе поселка Еленовка.

«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом», — сказал Гагин.

Вместе с Гагиным находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, он тоже получил осколочные ранения.

Радиоэлектронное ружье помогло избежать тяжелых последствий, которым пострадавшие успели погасить сигнал дрона и дезориентировать его.

До этого Гагин заявлял, что украинские войска перебросили личный состав с Донецкого направления на Харьковское. По его мнению, такой маневр ВСУ совершен для попытки удержать Волчанск.

Ранее на Западе скептически отнеслись к возможному контрнаступлению Украины.