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Российские студенты провели генеральную «арктическую уборку»

Cтуденты-волонтеры собрали в Заполярье 150 тонн мусора

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Участники студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» за два месяца собрали в Заполярье более 150 тонн отходов, в том числе 500 пустых бочек. Об этом сообщили в Российском технологическом университете МИРЭА, на базе которого осуществляется этот межвузовский проект.

В университете отметили, что студенты работали на Зимнегорском маяке, острове Моржовец, Канином Носу и на территории метеостанции МГ-2 Колгуев Северный в экстремальных метеоусловиях и под «присмотром» полярных медведей.

Экспедиция открыла серию больших Арктических уборок, которые проведут студенты-волонтеры из разных городов страны.

Помимо уборки мусора, участники «Команды Арктики» помогали метеорологам в постройке нового здания станции, ремонте помещения дизельной, строили пешеходные тропы и даже привели в порядок местное кладбище.

По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, экспедиция носила также научный характер. Студенты провели заборы проб воды и грунта, исследования воды на микропластик и химический состав.

Также волонтеры наметили фронт работ для будущих поездок, зафиксировав скопления бытового и крупногабаритного железного мусора.

«Волонтеры показали себя с лучшей стороны, уверен, что многие из них свяжут свою карьеру с Арктикой — стратегического для России региона», — заявил Станислав Кудж.

Экспедиция состоялась при поддержке Центрального спасательного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Губернаторского центра Архангельской области, экологического движения «Чистый север — чистая страна», ГК «Восток-Сервис» и др.

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