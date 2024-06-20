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Психолог рассказала, как поддержать ребенка перед поездкой в лагерь

Психолог Колодцева: родителям важно поддержать ребенка перед поездкой в лагерь

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Server Amzayev/Global Look Press

Родителям важно оказать психологическую поддержку детям перед поездкой в летний лагерь, чтобы они могли с позитивом принять новый опыт. Об этом «Москве 24» рассказала психолог филиала «Маленькая мама» Кризисного центра помощи женщинам и детям Екатерина Колодцева.

Прежде всего она рекомендует рассказать ребенку о расположении лагеря, распорядке дня и о том, как все там устроено. Родителям стоит также объяснить роль вожатых и воспитателей и рассказать о возможности найти в лагере новых друзей и показать себя в различных мероприятиях. Можно также договориться о «дежурном звонке» родителям один раз в день в определенные часы.

«Если ребенок будет часто звонить и говорить, что ему хочется домой, не торопитесь сразу его забирать. Проговорите эту ситуацию с воспитателем или вожатым. Договоритесь с сыном или дочерью о сроке: «Если до конца недели тебе по-прежнему будет не нравиться, я тебя заберу», — посоветовала Колодцева.

Психолог отметила, что ребенку потребуется время на то, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов до этого рассказал, что ответственность за ребенка во время его пребывания в детском оздоровительном лагере несет организация.

Ранее сообщалось, что в российском лагере воспитательница избивала детей палками и требовала бежать 17 кругов.

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