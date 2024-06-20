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Россиянам рассказали, как спастись при попадании в тягун на море

Спасатель Штыб: при попадании в тягун не нужно пытаться с ним бороться

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Unsplash

При купании в море одной из главных опасностей является вероятность попадания в тягун – это обратная волна, которая создается при движении воды от берега при сильном прибое. Если человек в него попал, то нужно не пытаться бороться, а плыть в сторону, рассказал RT спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб.

«[Тягун] обычно достаточно узкий. В этом случае нужно не пытаться с ним бороться, а нужно плыть в сторону. Как бы параллельно берегу. В надежде выйти из этого тягуна, а потом уже плыть к берегу», — посоветовал спасатель.

Он также призвал россиян купаться только при спокойном море и ни в коем случае не подходить к нему при шторме. Также опасно купаться в необорудованных местах, заключил Штыб.

Напомним, также специалисты по безопасности подчеркивают, что, если волна сбила с ног, нужно встать на четвереньки и постараться выползти из воды. В таких ситуациях важно стараться сохранять спокойствие, стараясь держаться на воде и привлекая к себе внимание.

Ранее в Сочи 20-летнюю россиянку унесло волной в море во время прогулки по пляжу.

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