Село в Запорожской области атаковали кассетными боеприпасами

Зафиксирована атака на населенный пункт Новое Токмакского муниципального округа Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, во время атаки проводились ремонтные работы на подстанции, оборудование получило повреждение.

«Два сотрудника предприятия «Таврия-Энерго» получили множественные осколочные ранения», — написал Балицкий.

Он отметил, что пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывают помощь.

Губернатор Запорожской области добавил, что угроза повторных атак сохраняется.

До этого Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

20 июня в Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. По словам главы региона Максима Егорова, ЧП произошло в результате атаки БПЛА.

Ранее Украина создала новый беспилотник.