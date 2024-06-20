Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы объяснила, как жильцы могут ускорить капремонт дома

Депутат Разворотнева: жильцы могут ускорить проведение капремонта в своем доме

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Программу капитального ремонта домов в каждом регионе России формирует местный законодательный орган. На сайте региональных властей можно найти информацию о планах по ремонту каждого конкретного здания. При этом жильцы могут при необходимости ускорить начало работ в своем доме. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Если в многоквартирном доме что-то вышло из строя, а ремонт предстоит только через несколько лет, то жильцы могут провести собрание и направить результаты в органы местного самоуправления. Если данные подтвердятся, то программу скорректируют и начнут ремонт раньше. Это возможно, к примеру, при частых авариях на сетях или сломанном лифте, пояснила депутат.

«Сейчас программы будут корректироваться еще и на основании реальных технических обследований», — подчеркнула она.

Жильцы домов, которые имеют специальный счет для капитального ремонта, могут в любое время проводить любые работы, на которые хватает средств, напомнила Разворотнева. Владельцы спецсчетов могут выбирать подрядчика, заключать договоры на любые суммы. Однако, в отличие от домов, которые ремонтируются за счет «общего котла», в этом случае не предусмотрена никакая поддержка региональных и муниципальных властей, заключила парламентарий.

Напомним, эксперты сообщали, что в России выросла стоимость капитального ремонта многоквартирных домов на 20-25% из-за подорожания услуг и строительных материалов.

Ранее капитальный ремонт привел к обрушению стены и фундамента дома под Калининградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами