Депутат Госдумы объяснила, как жильцы могут ускорить капремонт дома

Программу капитального ремонта домов в каждом регионе России формирует местный законодательный орган. На сайте региональных властей можно найти информацию о планах по ремонту каждого конкретного здания. При этом жильцы могут при необходимости ускорить начало работ в своем доме. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Если в многоквартирном доме что-то вышло из строя, а ремонт предстоит только через несколько лет, то жильцы могут провести собрание и направить результаты в органы местного самоуправления. Если данные подтвердятся, то программу скорректируют и начнут ремонт раньше. Это возможно, к примеру, при частых авариях на сетях или сломанном лифте, пояснила депутат.

«Сейчас программы будут корректироваться еще и на основании реальных технических обследований», — подчеркнула она.

Жильцы домов, которые имеют специальный счет для капитального ремонта, могут в любое время проводить любые работы, на которые хватает средств, напомнила Разворотнева. Владельцы спецсчетов могут выбирать подрядчика, заключать договоры на любые суммы. Однако, в отличие от домов, которые ремонтируются за счет «общего котла», в этом случае не предусмотрена никакая поддержка региональных и муниципальных властей, заключила парламентарий.

Напомним, эксперты сообщали, что в России выросла стоимость капитального ремонта многоквартирных домов на 20-25% из-за подорожания услуг и строительных материалов.

Ранее капитальный ремонт привел к обрушению стены и фундамента дома под Калининградом.