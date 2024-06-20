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Школьницам рассказали, как сэкономить на создании образа к выпускному

Мастер Индиков: выпускницы могут сэкономить на укладке и макияже

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Shutterstock

Школьницы могут сэкономить на макияже и укладке на выпускной, если сделают их дома. Об этом «Москве 24» рассказал автор онлайн-школы макияжа, мастер международного класса Эрик Индиков.

По его словам, прежде всего важно сделать идеальный тон лица. Он советует присмотреться к монохромному мейку, для создания которого достаточно легкого ВВ- или СС-крема, корректора, пудры, туши и теней.

«Монохром — это когда вы делаете макияж одним цветом. Например, можно сделать розовым, бежевым, коричневым или сиреневым сразу глаза, румяна и губы. Чтобы это выглядело еще дороже, можно использовать разные текстуры, то есть один и тот же цвет в каких-то местах матовый, в каких-то — влажный или перламутровый. Этот же эффект хорошо смотрится в одежде», — отметил Индиков.

Эффектный макияж можно сделать с помощью блесток или цветной туши, добавил эксперт. При создании укладки он советует избегать начесов или переплетов, потому что это добавит обладательнице возраста. Вместо этого, по его словам, лучше сделать легкую укладку или подобрать стрижку, которая подойдет к индивидуальной форме лица, длине и густоте волос.

Исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в преддверии сезона выпускных фиксируется рост спроса на одежду для всей семьи, на обувь и аксессуары, а также на услуги салонов красоты. Всего, по оценкам экспертов, в этом году в России будет около 2,3 млн выпускников 9-х и 11-х классов.

Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Климова приехала в белом платье к сыну от Петренко на выпускной.

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