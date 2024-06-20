Педофил заманил в лес двух подростков и изнасиловал одного из них, угрожая ножом

В Нью-Йорке задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, он заманил двух подростков в лес, связал и надругался. Об этом сообщает NBC.

Мальчик и девочка гуляли в парке Нью-Йорка, неожиданно к ним подошел мужчина, который угрожая ножом заставил детей пойти с ним в лесной массив. Там он шнурком связал им руки и изнасиловал девочку. Злоумышленник скрылся с места происшествия, позднее он был объявлен в розыск.

Подозреваемого удалось поймать благодаря неравнодушным прохожим, которые заметили насильника на улице, они связали преступника и передали его полицейским. Задержанным оказался житель штата Техас, он заключен под стражу, в ходе допроса обвиняемый заявил, что в момент совершения преступления находился под воздействием наркотиков.

До этого сообщалось, что во Франции троих несовершеннолетних задержали за изнасилование 12-летней девочки. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что, гуляя по городу со своим приятелем, столкнулась с тремя несовершеннолетними, среди которых был ее бывший парень. Трио якобы отвело ее на заброшенный склад. Там злоумышленники избили и оскорбили жертву, а затем изнасиловали. По словам девочки, нападение носило антисемитский характер.

Ранее четверых мигрантов, которые четыре часа насиловали россиянку под угрозой ножа, арестовали.