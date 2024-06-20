Гидрометцентр предупредил москвичей о возможном смерче

В Москве прогнозируются условия для формирования смерча, хотя вероятность его образования остается небольшой, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалисты следят за состоянием атмосферы и в случае необходимости смогут вовремя определить зарождение смерча, заверил он в беседе с RT.

«[Смерч] редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие. Но условия [для его образования] действительно существуют», — отметил синоптик.

Образование смерча связано с прохождением хорошо выраженных холодных фронтов. Сам по себе холодный фронт – это следствие столкновения воздушных масс с разными свойствами и температурами – этот процесс создает условия для быстрой конвекции, пояснил Вильфанд. Второе условие для формирования смерча – это насыщенный влагой воздух. В этом случае влага выступает как своего рода горючее для опасных природных явлений. Третье условие – неустойчивость атмосферы, которую сейчас как раз наблюдают синоптики, добавил метеоролог. По его словам, за состоянием атмосферы следят с помощью радаров.

«Если будет диагностировано зарождение, тогда выпускается прогноз, куда будет перемещаться этот смерч», — отметил Вльфанд.

Помимо Москвы, условия для формирования смерча сохраняются в Смоленской, Псковской и Новгородской областях, заключил специалист Гидрометцентра.

До этого в прогностическом центре «Метео» сообщали, что с вероятностью 20-30% атмосферные вихри ожидаются в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце. Подчеркивается, что средняя полоса России традиционно подвержена смерчам.

Ранее мэр Москвы предупредил горожан о возможном смерче.