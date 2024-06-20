В Башкирии будущий медик избил одногруппницу во время практики и попал на видео

В Башкирии студентку жестоко избил одногруппник во время практики в медколледже. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Башкирия Online».

Как сообщается, студент Сибайского медицинского колледжа потребовал, чтобы одногруппники придумали оправдания для преподавателей из-за его задержки на обеде. Одна из студенток отказалась выполнять приказ сверстника, и молодые люди повздорили.

Сначала юноша оскорбил оппонентку и напомнил, что у нее нет матери, а также пожелал, чтобы ее отца, который находится на СВО, съели медведи. В итоге словесный конфликт быстро перерос в избиение. Молодой человек бил лежащую на койке девушку, не обращая внимания на ее крики.

Однокурсники агрессора утверждают, что руководство колледжа узнало об инциденте, но не стало наказывать студента.

Ранее тамаду из Петербурга задержали за издевательства над 17-летней возлюбленной.